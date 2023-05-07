“الشيوخ” يقف دقيقة حدادا على روح الراحل عبدالله عصر

وقف أعضاء مجلس الشيوخ دقيقة حدادا لقراءة الفاتحة على روح النائب الراحل عبدالله عصر، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.

وأوضح رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تلقيه إخطارًا من وزير الداخلية، بشأن وفاة النائب عبدالله عصر عضو المجلس المعين بقرار رئيس الجمهورية، وأعلن عبدالرازق خلو المقعد.

وكان قد أعلن مجلس الشيوخ، وفاة رئيس لجنة الشئون الدستورية، صباح الأربعاء الماضي.

وقال عبدالرازق: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله تعالى وقدره ننعي النائب عبدالله عصر رئيس لجنة الشئون الدستورية ورئيس محكمة النقض والمجلس الأعلى للقضاء الأسبق، الذي وافته المنية صباح يوم الأربعاء الماضي الثالث من مايو بعد حياة حافلة بالعطاء"، وأشار إلى كفاءته في كافة المناصب التي تولاها على مدار حياته المهنية بدءًا بتعيينه وكيلًا للنائب العام حتى تولي رئاسة مجلس القضاء الأعلى.

وأضاف: "اختتم الفقيد مسيرة عطائه مناضلًا تحت قبة مجلس الشيوخ، حيث اختاره زملاؤه رئيسا للجنة الشئون الدستورية، وكان دمث الخلق متفانيا في أداء رسالته، حتى ألم به مرض خبيث أخفاه عنا جميعًا حتى إجازة عيد الفطر المبارك".