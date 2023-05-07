سائح يكتشف بالصدفة جثة تحت سريره

اكتشف تشانغ رجل صيني في فندق Guzang Shuhua، انبعاث رائحة كريهة في غرفته، ليتبين لاحقا وجود جثة تحت السرير.

وحسبما نقلت صحيفة "نيويورك بوست" ، فإن تشانغ بعدما أتم إجراءات الحجز، أخذ قيلولة في غرفته، لكنه شمّ رائحة كريهة، اعتقد في بادئ الأمر أنها صادرة عن قدميه، وبعدما غسل قدميه وغادر الغرفة للقيام بجولة بموقع قريب من الفندق، عاد تشانغ ثانية لغرفته، وتفاجئ بزيادة قوة الرائحة الكريهة في المكان.

وبعد إلحاح من تشانغ وطلبه المتواصل من موظفي الفندق بتغيير غرفته، تم نقله إلى غرفة أخرى.

ولم تمض سوى ساعات قليلة على وجود تشانغ في غرفته الجديدة، ليتفاجأ برجال شرطة يخبرونه بعثورهم على جثة تحت سريره الذي تركه.

وأبلغ المحققون تشانغ في وقت لاحق باعتقالهم شخصا على صلة بالجثة التي عثر عليها في غرفته، والتي قتلها المتهم ونقلها للفندق كي يتخلص منها لاحقا، ولكنه قرر في النهاية الهرب فقط.

وشارك تشانغ قصته المخيفة على شبكة "ويبو" الصينية للتواصل الاجتماعي قائلا: "ما زلت أشعر بالخوف، لا أستطيع النوم بسهولة".