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الأحد 07 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الكويت ترحب بالمبادرة السعودية الأمريكية لبدء محادثات أولية بين الأطراف السودانية في جدة

الكويت
الكويت
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  أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيب دولة الكويت بالمبادرة المشتركة للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية الخاصة ببدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع المنعقدة في مدينة جدة أمس السبت.
وأشادت الخارجية الكويتية - في بيان لها اليوم الأحد - بالجهود والمساعي التي تبذلها كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية لحث الأطراف السودانية على الانخراط الجاد في المحادثات والجلوس على طاولة الحوار بما يضمن خفض مستوى التوتر ووقف العمليات العسكرية.
وجددت الخارجية الكويتية موقف بلادها الداعي إلى الوقف الفوري للتصعيد والقتال بما يحفظ للسودان الشقيق أمنه واستقراره.بالمبادرة المشتركة للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية الخاصة ببدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع المنعقدة في مدينة جدة أمس السبت.
وأشادت الخارجية الكويتية - في بيان لها اليوم الأحد - بالجهود والمساعي التي تبذلها كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية لحث الأطراف السودانية على الانخراط الجاد في المحادثات والجلوس على طاولة الحوار بما يضمن خفض مستوى التوتر ووقف العمليات العسكرية.
وجددت الخارجية الكويتية موقف بلادها الداعي إلى الوقف الفوري للتصعيد والقتال بما يحفظ للسودان الشقيق أمنه واستقراره.

الخارجية الكويتية الولايات المتحدة السعودية الكويت