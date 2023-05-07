وزير خارجية اوكرانيا يدعو الدول الآسيوية إلى دعم أوكرانيا والتخلي عن الحياد

الأحد 07/مايو/2023 - 11:48 ص

رأى وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا، أن الحرب الروسية على أوكرانيا تؤثر على آسيا والعالم بأسره، ومن ثم فإنه من مصلحة دول المنطقة اتخاذ موقف واضح لدعم أوكرانيا وميثاق الأمم المتحدة، جاء ذلك في حديث لكوليبا عبر الفيديو كونفرنس في حدث نظمه مركز آسيا بجامعة هارفارد، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية.

وقال كوليبا -حسبما نقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم/الأحد/ "كلمتان أسمعهما من زملائي الآسيويين أكثر قليلا مما أرغب فيهما، ألا وهما " التضامن "و" الحياد " إنهما تعبران عن التضامن مع أوكرانيا وهو ما نشعر بالامتنان له، لكنها تعلن الحياد تجاهنا وتجاه روسيا، وفي الوقت نفسه لا يمكن أن يكون هناك أي سؤال حول الحياد عندما يتعلق الأمر بالعدوان والقتل والإرهاب والاغتصاب والنهب والفظائع الجماعية" (على حد وصفه).

وأكد كوليبا أن الدول الآسيوية يجب أن تتخذ موقفا واضحا لدعم أوكرانيا وميثاق الأمم المتحدة، مشددًا على أن أوكرانيا ستفوز وأن روسيا ستحتاج إلى "مرور جيل للخروج من الحفرة التي دفعت نفسها إليها"، وسيكون الدرس الرئيسي هو أن الحرب لا تسفر عن نتائج.

وأضاف "لا يزال من الممكن تجنب صدام الحضارات، لا يزال العالم الذي تدعم فيه البلدان بعضها البعض مناسبا، وإذا تمكنا من حماية الحرية معا، فيمكننا أيضا مواجهة تحديات أخرى مثل: تغير المناخ وأزمة الغذاء وعدم المساواة العالمية".