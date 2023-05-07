محافظ المنوفية يفحص شكاوى المواطنين خلال اللقاء اليومي

التقي اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة للتعرف علي شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة، وذلك فى إطار سلسلة لقاء المواطنين الذى يحرص المحافظ على عقده بشكل يومى ، حيث استمع المحافظ إلى طلب مواطن بناحية شبراباص بشبين الكوم يلتمس شراء قطعة أرض أملاك دولة بحوض العشرين القبلي.

وأحال المحافظ طلبه إلى الإدارة العامة لأملاك الدولة للفحص والعرض عليه لاتخاذ اللازم ، كما كلف المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بدراسة عدد من الطلبات والشكاوى تنوعت بين شكوى مواطن بقويسنا يتضرر من تعدى أحد الجيران على قطعة أرض خاصة به ، وشكوى مواطنة بناحية شبين الكوم تتضرر من قيام ملاك العقار المجاور لمنزلها بارتكاب العديد من المخالفات وإلحاق الضرر بها، موجها بتشكيل لجنة مشتركة بين التفتيش والمتابعة والزراعة والري لاتخاذ اللازم تجاه شكوى مواطن بناحية أشمون يتضرر من ارتفاع نسبة ملوحة التربة وعدم تصريف المياة الخاصة بالأرض الزراعية بأحواض الشياخة القبلية ، والعرض عليه .

وفي لفتة إنسانية طيبة أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية لمواطنة بناحية كفر داوود بالسادات تعانى نجلتها من ورم بالمخ ولا تستطيع تحمل نفقات علاجها ، يأتى ذلك فى إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.