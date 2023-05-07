مليون و100 ألف فدان إجمالي مساحة مشروع «مستقبل مصر»

قال الدكتور ياسر عبدالحكيم، المستشار العلمي لمدير مشروع «مستقبل مصر»، إن مشروع «مستقبل مصر» باكورة مشروع «الدلتا الجديدة»، مشيرًا إلى أن إجمالي مساحة «الدلتا الجديدة» يبلغ 2.2 مليون فدان، أما «مستقبل مصر» مشروع تابع للقوات الجوية يبلغ أكثر من مليون و100 ألف فدان، ويمثل 50% من مساحة مشروع «الدلتا الجديدة» حتى الان، وكانت بدايته في عام 2017، واعتماده الأساسي على مياه الآبار وسيدخل له ري تكملي بترعة من فرع رشيد.

وأضاف «عبدالحكيم»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الاحد، أنّ هناك توجيه رئاسي بالتركيز على زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تستهلك فاتورة استيراد كبيرة في مشروع «مستقبل مصر»، وعلى رأس تلك المحاصيل: الحبوب والقمح.

وتابع، أن بنجر السكر من ضمن المحاصيل المستهدفة في مشروع «مستقبل مصر»، مشيرًا إلى أنه تم تحقيق نجاحات كبيرة فيه على أرض الواقع، إذ انه تم تغطية جزء كبير من استيراد مصر لهذا المحصول، موضحًا انه كان يتم استيراد حوالي 30% من احتياجتنا من السكر، ولكن بالوقت الحالي اقتربنا تقريبًا من الاكتفاء الذاتي، وذها بفضل مشروع «مستقبل مصر»، متابعًا انه «مستقبل مصر» من أكبر المشروعات التي بها بنجر سكر ويتعاقد من أكثر من 6 مصانع سكر في مصر، يأتي ذلك بهدف تغطية الإنتاج.