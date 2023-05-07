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الأحد 07 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة محتويات السيارات بالتجمع الأول

أرشيفية
أرشيفية
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم الأحد، حبس  عاطل لسرقته محتويات السيارات بأسلوب كسر الزجاج بالتجمع الأول ، 15 يوما ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة ، عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج" ، وبحوزته (2 مفك).


بمواجهته اعترف بمزاولة نشاطه الإجرامي مستخدماً السيارة والأدوات المضبوطة بحوزته وأنه وراء ارتكاب واقعتين بذات الأسلوب.

تجديد حبس عاطل جنح القاهرة الجديدة سرقة محتويات السيارات قسم شرطة التجمع الاول