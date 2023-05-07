تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة محتويات السيارات بالتجمع الأول

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم الأحد، حبس عاطل لسرقته محتويات السيارات بأسلوب كسر الزجاج بالتجمع الأول ، 15 يوما ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة ، عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج" ، وبحوزته (2 مفك).



بمواجهته اعترف بمزاولة نشاطه الإجرامي مستخدماً السيارة والأدوات المضبوطة بحوزته وأنه وراء ارتكاب واقعتين بذات الأسلوب.