منى زكى تعلن عن حوارها مع الإعلامى محمود سعد

نشرت الفنانة منى زكى على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى والصور "إنستجرام" صوره لها تجمعها مع الإعلامى محمود سعد، حيث لقاء حوارى نهاية الشهر الجارى .

وعلقت على الصورة " لأول مره هكون معاكم فى live interview ، مع صديقى الإعلامى الكبير محمود سعد، يوم ٢٥ مايو الساعة ٨ مساءاً على مسرح تياترو فى أركان" .

يشار إلى أن الفنانة منى زكى شاركت فى الموسم الرمضانى المنقضى بمسلسل"تحت الوصاية" الذى حقق نجاحاً كبيراً .

تدور أحداث المسلسل حول إمرأة ترعى أولادها بعد وفاة زوجها، وتتصاعد الأحداث بشكل درامى بسبب طمع العم وإستغلاله الوصاية من والده "الجد لإبناء أخية" ، ليسلط الضوء على قانون الوصاية التعليمية والكثير من التفاصيل الخاصة بالزوجة بعد وفاة زوجها .

المسلسل بطولة منى زكى، رشدى الشامى، دياب، خالد كمال، مها نصار والإخراج محمد شاكر خضير .

يذكر أن البرلمان المصرى تحرك لتعديل قانون الوصاية التعليمية والولاية على أموال اليتامى، من خلال تقديم أعضاء لطلبات بسبب عرض المسلسل.