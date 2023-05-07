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الأحد 07 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

منى زكى تعلن عن حوارها مع الإعلامى محمود سعد

منى ذكى
منى ذكى
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نشرت الفنانة منى زكى على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى والصور "إنستجرام" صوره لها تجمعها مع الإعلامى محمود سعد، حيث لقاء حوارى نهاية الشهر الجارى .
وعلقت على الصورة " لأول مره هكون معاكم فى live interview ، مع صديقى الإعلامى الكبير محمود سعد، يوم ٢٥ مايو الساعة ٨ مساءاً على مسرح تياترو فى أركان" .

يشار إلى أن الفنانة منى زكى شاركت فى الموسم الرمضانى المنقضى بمسلسل"تحت الوصاية" الذى حقق نجاحاً كبيراً  .
تدور أحداث المسلسل حول إمرأة ترعى أولادها بعد وفاة زوجها، وتتصاعد الأحداث بشكل درامى بسبب طمع العم وإستغلاله الوصاية من والده "الجد لإبناء أخية" ، ليسلط الضوء على قانون الوصاية التعليمية والكثير من التفاصيل الخاصة بالزوجة بعد وفاة زوجها .

المسلسل بطولة منى زكى، رشدى الشامى، دياب، خالد كمال، مها نصار والإخراج محمد شاكر خضير .

يذكر أن البرلمان المصرى تحرك لتعديل قانون الوصاية التعليمية والولاية على أموال اليتامى، من خلال تقديم أعضاء لطلبات بسبب عرض المسلسل.

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IMG_20230507_113846
مني ذكي ذكى محمود سعد سعد تحت الوصايه الوصاية