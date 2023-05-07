تشييع جثمان عجوز وطفل لقيا مصرعيهما في انهيار جزء من منزل بالشرقية

شيع المئات من أهالي قرية المناسترلي التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية صباح اليوم الأحد جثماني عجوز وطفل لقيا مصرعهما في انهيار جزء من منزل مكون من ثلاث طوابق وذلك وسط حالة من الحزن والبكاء الشديد وتم دفنهما بمقابر القرية.

وكانت نيابة أبو كبير قد قررت اليوم الأحد التصريح بدفن جثتي عجوز وطفل لقيا مصرعهما أسفل أنقاض إنهيار جزء من منزل مكون من ثلاث طوابق بقرية المناسترلي التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارا يفيد بوقوع حادث انهيار جزء من منزل في قرية المناسترلي بمركز أبو كبير وانتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ.

وتبين انهيار جزء من منزل مكون من 3 طوابق في قرية المناسترلي بجوار محطة وقود بالمنطقة وتم استخراج جثة الطفل فارس ابراهيم صلاح 12 سنة وتبين إصابة والده ابراهيم صلاح محمد عبدربه 43 سنة باشتباه كسر بالعمود الفقري.

كما تم استخراج جثة محمد محمد العربي 85 سنة

تم نقل المصاب إلى مستشفى أبو كبير المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

ومن جانبه تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الحاله الصحيه للمصاب في الحادث.

وأوضحت الدكتوره اسماء عبد العظيم المتحدث الرسمي لمحافظة الشرقية أنه بالفحص الاولي للحالة الإنشائية للعقار تبين عدم ظهورأي تصدعات أو شروخ خارجية تعرض قاطنيه للخطر مشيرة إلى أن انهيار سقف الدور الثالث بالعقار أسفر عن وقوع حالتي وفاه لشخصين هما ( ف. أ .ص يبلغ من العمر 12 عاماً و م. م .م يبلغ من العمر 85 عاماً و إصابة واحدة لشخص يدعى أ. ص. م ويبلغ من العمر 43 عام اصيب باشتباه بكسر في الفقرات وتم نقله لمستشفي ابو كبير المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وأضافت أن محافظ الشرقية أعطى توجيهاته للدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمتابعة الحاله الصحية للمصاب وتوفير كافة أوجه الرعايه الصحية والعلاجية له حتى تماثله للشفاء وعودته لمنزله بسلام وسرعة إستخراج تصاريح الدفن للمتوفيين كما كلف المحافظ مديرة الإدارة الهندسية بالمحافظة بمراجعة الحالة الإنشائية للعقار لمعرفة أسباب الحادث وذلك بعد إخلاء قاطنيه حفاظاً على سلامتهم.

واكدت أن المحافظ كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف مساعدات عاجلة لأسر المتوفيين والمصاب طبقاً للقانون.

وقالت المتحدث الرسمي أن غرفة العمليات بمركز إدارة الأزمات والكوارث بالديوان العام قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انهيار سقف دور ثالث بالخشب والسدة لعقار مكون من ثلاثة طوابق بقرية المنسترلي بمركز أبو كبير نتج عنه حالة اصابه واحدة وحالتي وفاه وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.