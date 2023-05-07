نقيب الزراعيين: استخدام الميكنة الحديثة يزود إنتاجية القمح ويقلل الفاقد

قال سيد خليفة نقيب الزراعيين، إنّ استخدام الميكنة الحديثة في عمليات الإنتاج والحصاد يزود إنتاجية القمح ويقلل نسبة الفاقد، مشيدًا بمنظومة الحقول الإرشادية والحملة القومية للقمح التي تنفذها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.



وأضاف خليفة، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الاحد، أنّ جرى زراعة عدد كبير من أفدنة القمح على مصاطب، وهو ما يوفر المياه ويزيد الإنتاجية، موضحًا: "الأمم المتحدة ومنظمة فاو تتأخذ من الحقول الارشادية والزراعة على المصاطب لدينا قصة نجاح، لأنها توفر في استهلاك المياه والطاقة وتسهل استخدام الميكنة الحديثة".



وتابع نقيب الزراعيين، أن الحقول الارشادية يتبناها الفلاح ويتم تطبيق فيها مجموعة من المعلومات الزراعية والممارسات الجيدة التي تخدم الفلاحين والمزارعين، بحيث يتم التوسع في هذه المنظومة عاما تلو الآخر، مشددًا على ان تطبيق نظام الحقول الارشادية إضافة قوية جدا، بالإضافة إلى الزراعة على المصاطب.

