وكيل تعليم جنوب سيناء يتابع امتحانات آخر العام (صور)

تابع محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأحد، امتحانات النقل للمرحلة الإعدادية بمدرسة السيدة خديجة الإعدادية بنات التابعة لإدارة طور سيناء، في ثاني أيام امتحانات النقل بمدارس جنوب سيناء وفي إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمحافظ اللواء خالد فودة .

وخلال جولته تفقد وكيل الوزارة لجان الامتحان بالمدرسة، واطمأن على حسن سير أعمال الامتحان بمادة اللغة الإنجليزية ( الفترة الأولى ) من 9 صباحا حتى 11 صباحا، مشددا على توفير الهدوء والراحة داخل اللجان، والالتزام بالتعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحان، كما شدد على منع أجهزة المحمول باللجان.

كما تفقد وكيل الوزارة حجرة الكنترول بالمدرسة وأكد أن تقدير الدرجات يكون أولا بأول، ومراعاة الدقة أثناء رصد الدرجات والالتزام بنموذج توقيع المقدرين .

يذكر أن امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي للفصل الدراسي الثاني 2023 بالمحافظة بدأت أمس السبت 6 مايو بإجمالي عدد 7309 طالب وطالبة ويستمر الامتحان حتى الخميس الموافق 11 مايو لمدة ستة أيام.

كان محافظ جنوب سيناء قد صدق على جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 10 أبريل 2023 للعام الدراسي 2022 / 2023 للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوي الفني والصم وضعاف السمع وذلك بناء على عرض الجدول المقترح للامتحانات والخطة الزمنية للعام الدراسي من وكيل الوزارة.

في سياق آخر وفي إطار الاستعداد لامتحانات الدبلومات الفنية والخط العربي للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ شهد محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، المؤتمر التنسيقي لأطراف بروتوكول التعاون بين تعليم جنوب سيناء والمحافظة استعدادا لامتحانات الدبلومات الفنية والخط العربي وذلك بديوان محافظ جنوب سيناء بطور سيناء.

جاء ذلك بحضور قيادات الأطراف المعنية من الداخلية والمستشار العسكري والصحة والتموين والتضامن والكهرباء والمياه والسادة رؤساء المدن بخليج العقبة والسويس وإدارة الأزمات والعمليات بالمحافظة والمتابعة والشباب والرياضة تناول الاجتماع استعراض سيناريو الأدوار لكل جهة به.

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