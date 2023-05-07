وزير الإنتاج الحربي: نستهدف الدخول في شراكات جديدة مع القطاع الخاص

عقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي اجتماعيًا موسعا مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وكذا السادة رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، جاء ذلك بديوان عام الوزارة.

أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء الحرص على متابعة مستجدات الموضوعات والمشروعات التي تنفذها الشركات والوحدات التابعة ومناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة وسبل تحقيقها، وعقب استعراض الموقف الحالي لكل جهة من الجهات التابعة وجّه السيد الوزير بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لنهو المشروعات التي يتم المشاركة في تنفيذها وذلك بأعلى جودة مطلوبة والعمل على جذب استثمارات جديدة، إضافةً إلى أهمية الإلتزام ببذل أقصى جهد لإعلاء مصلحة الوطن خاصةً في ظل الأحداث الدولية الأخيرة والتي انعكست على مختلف دول العالم ومنها مصر والتي فرضت العديد من التحديات التى تتطلب المزيد من العمل، موجهاً بزيادة نسب تعميق التصنيع المحلي والسعي إلى نقل أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري والمدني إلى خطوط الإنتاج بمختلف الجهات التابعة، والعمل على التوسع في تصدير منتجات شركات الإنتاج الحربي للدول الشقيقة والصديقة، مؤكداً أهمية البحوث في دعم وتعزيز الصناعة الوطنية وأصدر توجيهات بالاستفادة من أفكار ورؤى الباحثين والمبتكرين نظرًا للظروف الحالية وأن تعتمد المرحلة القادمة على البحوث الذاتية لتطوير المنتجات التي يتم تصنيعها حاليًا بالفعل داخل شركات الإنتاج الحربي إضافةً إلى إدخال منتجات جديدة تلبي مختلف احتياجات ومطالب السوق.

كما وجّه الوزير بالحرص على تطوير مختلف خطوط الإنتاج وكذا تطوير منتجات شركات الإنتاج الحربي كيفما وكما، مضيفًا علي أهمية الدخول في شراكات جديدة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة للتعاون المشترك لتصنيع منتجات متنوعة"، موضحا أن الوزارة ستحرص من خلال هذه الشراكات على أن تكون المنتجات التي يتم التعاون لتصنيعها تسد الاحتياجات المطلوبة بالسوق وهناك جدوى من تصنيعها وأن تكون منتجات قيّمة بما يليق بمكانة وزارة الإنتاج الحربي.