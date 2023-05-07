ads
الأحد 07 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصحة العالمية: أكثر من 60 % من مستشفيات الخرطوم متوقفة

السودان
السودان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور أحمد المنظري اليوم /الأحد/ أن نحو 60 % من المستشفيات بالخرطوم خرج عن الخدمة.
وقال المنظري - في تصريح خاص لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - " إن السودان بحاجة لأكثر من مليار دولار ونصف"، واصفا الوضع الصحي هناك ب"الكارثي".
وأضاف " يعاني نحو 50 ألف طفل من نقص تغذية ويحتاجون لعناية على مدار الساعة، وهناك 4 ملايين من الحوامل والمرضعات يعانون سوء التغذية الحاد بالسودان".
وكان سكرتير نقابة الأطباء السودانية الدكتور عطية عبد الله قد حذر من انهيار النظام الصحي بالسودان نتيجة النزاع، مضيفا أن السودان على شفا الوصول إلى مجاعة، إضافة إلى سوء الأوضاع الإنسانية بها.
 

الصحة العالمية الخرطوم