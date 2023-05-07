الدفاع البريطانية: روسيا تواجه أسوأ نقص في العمالة منذ عقود

الأحد 07/مايو/2023 - 11:23 ص

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأحد، أن روسيا تواجه أسوأ نقص في العمالة منذ عقود بسبب جائحة كوفيد-19، فضلا عن الحرب التي شنتها ضد أوكرانيا.

وذكرت الوزارة - في تحديث استخباراتي عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "أجرى البنك المركزي الروسي مسحا على 14 ألف صاحب عمل ووجد أن عدد الموظفين المتاحين كان عند أدنى مستوى له منذ عام 1998 ".

وأضافت أنه "على مدى السنوات الثلاث الماضية، وبسبب تأثير جائحة الفيروس التاجي والحرب ضد أوكرانيا، ورد أن عدد سكان روسيا انخفض بمقدار مليوني شخص أكثر مما كان متوقعا؛ فقد غادر ما يصل إلى 1.3 مليون شخص روسيا في عام 2022، بما في ذلك العديد من الشباب وذوي التعليم الجيد في الصناعات عالية القيمة".

وتابعت الوزارة أن "وزارة الاتصالات الروسية ذكرت أن حوالي 10٪ (100 ألف) من العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات غادروا الدولة البلاد العام الماضي ولم يعودوا أبدا ".