"13 ضغف إيرادات فيلم هارلي" مذكورة في خبر "يوم 13" يكسر حاجز ال20 مليون جنيه إيرادات

تصدر فيلم “يوم 13” شباك تذاكرالأفلام في دور العرض للاسبوع الثالث ويجمع اجمالي ايرادات 20,193,935 وقد حقق فيلم يوم ١٣ ضغف ايرادات فيلم هارلي لليوم الثالث على التوالي، حيث حقق امس 491,567 ألف جنيه، بينما حقق هارلي 252,771 الف جنيه، وفي المركز الثالث فيلم بعد الشر بإيرادات 160,288 الف جنيه.

وتدور أحداث فيلم يوم 13 حول عز الدين (أحمد داود)، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان، ويشارك أحمد داود في بطولة الفيلم النجوم دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.