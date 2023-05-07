بزيادة 50 ألف فدان عن العام الماضي.. محافظة الوادي الجديد تبدأ موسم حصاد وتوريد القمح

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الاحد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "بزيادة 50 ألف فدان عن العالم الماضي.. محافظة الوادي الجديد تبدأ موسم حصاد وتوريد القمح".

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد: "مهتمون بمنظومة الري الحديث، وتم هذا العام زراعة أول تجربة قمح طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحيث نتوسع في المحاصيل الاستراتيجية، في العام المادي تخطينا حاجز المليون فدان، وأتمنى أن يتخطى إنتاجنا هذا العام اكثر من 1.2 مليون طن بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية في منطقة العوينات ومنطقة توشكى".

وأضاف محافظ الوادي الجديد: "فتحنا صومعة العوينات وستفتح صومعة الخارجة هذا الأسبوع ليبدأ التوريد لها طبقا للتعليمات التي أصدرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ونشكر كل الأهالي والفلاحين وصغار الفلاحين، والتوريد اختياري، وأتمنى أن يورد الجميع محصولهم طبقا للسعر الذي يناسب الجميع".

