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الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل "الانجليزي لعبور المانش" يهنئ وزير الشباب برئاسة الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية

وكيل الاتحاد الانجليزي
وكيل الاتحاد الانجليزي لعبور المانش يهنئ وزير الشباب والرياض
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هنأ السباح العالمى خالد شلبى وكيل الاتحاد الانجليزي لعبور المانش في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالفوز برئاسة الاتحاد الافريقي للرياضة الجامعية باكتساح بعد منافسه مع رئيسه السابق الجنوب افريقي فى إنجاز تاريخي للمنظومة الرياضية المصرية.

ونقل شلبي تهنئته ومجلس إدارة سترووك فورايجيبت والسباحة الأولمبية شيرويت حافظ.،فور اعلان النتيجة.

وقال شلبي ان فوز الدكتور أشرف صبحى بهذا المنصب إنجاز ونجاح تاريخي للمنظومة الرياضية في مصر في عهد الريس عبدالفتاح السيسي

وفاز الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمنصب رئيس الاتحاد الافريقي للرياضة الجامعية FASU، بغالبية الأصوات، أمام منافسه مع الرئيس السابق للاتحاد الجنوب افريقي، خلال الانتخابات التي أجريت اليوم، بجنوب افريقيا.

حيث بلغ إجمالي التصويت 23 صوتاً، حصل الدكتور أشرف صبحي علي 20 صوتاً مقابل 3 أصوات لمنافسه.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاتحاد الافريقي الاتحاد الإنجليزي السباح العالمي خالد شلبي