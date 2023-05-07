ترشيح الحكم المصري محمد معروف لإدارة مباريات في كأس العالم 2026

كشف مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة أن الحكم الدولي محمد معروف مرشح للظهور فى بطولة كأس العالم 2026، بعد اختياره لتمثيل التحكيم المصرى في مونديال الشباب بالأرجنتين.



وأضاف مسئولو اللجنة، أن الهدف الذى تسعى له اللجنة الحالية بقيادة بيريرا هو تجهيز طاقم مصرى كامل لكأس العالم المقبل.



وتوجه محمد معروف حكم الساحة الدولي المصري، وحكم الفيديو عمرو الشناوي، أمس السبت، إلى الأرجنتين للدخول فى معسكر مغلق يشرف عليه الاتحاد الدولى لكرة القدم استعدادا للمشاركة فى بطولة العالم للشباب التى تقام فى الأرجنتين بداية من 20 مايو الجارى.



وكشف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، قائمة قائمة الحكام التى ستدير منافسات بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، والتى تستضيفها الأرجنتين خلال الصيف الحالي، والتى ستقام في الفترة من 20 مايو الجاري إلى 11 يونيو المقبل.



وشهدت قائمة حكام مونديال الشباب، تواجد الثنائي المصري، محمد معروف حكما للساحة وعمر الشناوى حكما لتقنية الفيديو "فار"، وضمت قائمة حكام كأس العالم تحت 20 عاما، 25 حكما للساحة، 38 حكماً مساعداً و 18 حكماً لمباراة الفيديو.



وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اختيار دولة الأرجنتين لاستضافة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا بعد سحب تنظيم البطولة من إندونيسيا.