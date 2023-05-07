برلماني: القيادة السياسية حريصة على تهيئة كل السبل لإنجاح الحوار الوطني

أكد النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني يهدف إلى مناقشة الرؤى والأفكار وتبادل وجهات النظر من أجل رسم ملامح الجمهورية الجديدة التي نسعى إليها، لافتًا إلى أن الحوار الوطني بمحاوره الثلاثة "السياسي والاقتصادي والمجتمعى" تناقش مختلف القضايا والمشكلات التي يعاني منها المجتمع.

وأضاف "القطامي" في بيان له، أنه يساهم في مواجهة التحديات العالمية الراهنة ووضع حلول لها، فهو فرصة تاريخية في صناعة مستقبل الدولة المصرية من خلال طرح الرؤى وتبادل الأفكار، والتوافق حول ما يساهم في تحقيق المصلحة العامة وينهض بالمواطنين البسطاء.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن تكون الحلول والتوصيات التي سيخرج بها الحوار الوطني قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، بالإضافة إلى أهمية أن تراعي هذه التوصيات إمكانيات الدولة المصرية.

واختتم النائب: "القيادة السياسية حريصة على تهيئة كل السبل لإنجاح الحوار الوطني.. كما أن جميع القوى السياسية بالرغم من اختلاف اتجاهها إلا أنها تحرص على تحقيق طموحات المواطنين، فالجميع يحرص على التجرد من المكاسب الشخصية ويضع في أولويته مصلحة مصر".