أعلن قائد القوة الجوية العراقي الفريق الركن شهاب جاهد أن 4 طائرات مقاتلة من أصل 12 ستصل اليوم/ الأحد/ بالتزامن مع الذكرى الـ92 لتأسيس القوة الجوية.
وقال جاهد - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - "إننا نحتفل اليوم بمناسبة تأسيس القوة الجوية بتاريخ 1931"، مضيفا " أن هناك 4 طائرات باكستانية ستصل اليوم من أصل 12 طائرة، والتي سنحتفل من خلال هذه المناسبة بوصولها إلى القوة الجوية لغرض تعميم وتعزيز دور الكلية في تخريج الطائرات المقاتلة".
بوابة العرب
قائد القوة الجوية العراقي: وصول 4 طائرات مقاتلة باكستانية من أصل 12
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أعلن قائد القوة الجوية العراقي الفريق الركن شهاب جاهد أن 4 طائرات مقاتلة من أصل 12 ستصل اليوم/ الأحد/ بالتزامن مع الذكرى الـ92 لتأسيس القوة الجوية.
أعلن قائد القوة الجوية العراقي الفريق الركن شهاب جاهد أن 4 طائرات مقاتلة من أصل 12 ستصل اليوم/ الأحد/ بالتزامن مع الذكرى الـ92 لتأسيس القوة الجوية.