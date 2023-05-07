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الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قائد القوة الجوية العراقي: وصول 4 طائرات مقاتلة باكستانية من أصل 12

الفريق الركن شهاب
الفريق الركن شهاب جاهد
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 أعلن قائد القوة الجوية العراقي الفريق الركن شهاب جاهد أن 4 طائرات مقاتلة من أصل 12 ستصل اليوم/ الأحد/ بالتزامن مع الذكرى الـ92 لتأسيس القوة الجوية.
وقال جاهد - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - "إننا نحتفل اليوم بمناسبة تأسيس القوة الجوية بتاريخ 1931"، مضيفا " أن هناك 4 طائرات باكستانية ستصل اليوم من أصل 12 طائرة، والتي سنحتفل من خلال هذه المناسبة بوصولها إلى القوة الجوية لغرض تعميم وتعزيز دور الكلية في تخريج الطائرات المقاتلة".

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