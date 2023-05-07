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الأحد 07 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العمليات المشتركة العراقية تعلن مقتل مجموعة إرهابية في محافظة ديالي

الجيش العراقى
الجيش العراقى
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 أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الأحد مقتل مجموعة إرهابية في محافظة ديالي.
وذكرت القيادة - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - "أنه بناء على معلومات استخبارية من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية وبتخطيط من قبل خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران الحربي العراقي بطائرات F16 ضربة جوية ناجحة ضد مجموعة إرهابية في منطقة صنديج ضمن قاطع عمليات ديالي.
وأضافت أن الضربة أسفرت عن مقتل أفراد المجموعة الإرهابية وتدمير المضافات التابعة لهم، مشيرة إلى أن القوات الأمنية العراقية بالمرصاد لبقايا الإرهاب الداعشي.

العراق ديالى