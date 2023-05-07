استعدادات مكثفة بالقليوبية لحصاد 40 ألف فدان قمح

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان " حصاد الذهب الأصفر.. استعدادات مكثفة بالقليوبية لحصاد 40 ألف فدان".

وقال المهندس صلاح شرف مدير الإرشاد الزراعي بطوخ، إنّ مساحة القمح المنزرعة على مستوى المحافظة تقدر بنحو 40 ألف فدان، مقابل 10 فدادين في طوخ، من بينهم 96 فدان حقل إرشادي، وهناك 3 تجميعات إرشادية تابعة لترشيد المياه، بواقع 5 فدادين لكل تجميعة.

وأضاف شرف: "بالنسبة للحقل الإرشادي، فإننا نمنحه التقاوي مجانا في إطار الحملة القومية للقمح، ونتيح له الزراعة على مصاطب، ونزرع القمح 45 كيلو للفدان".

وتابع مدير الإرشاد الزراعي بطوخ: "بالنسبة للقمح بصفة عامة، فإننا نوفر التقاوي في الإدارة الزراعية والإرشاد الزراعي وإدارة إنتاج التقاوي، يحصل المزارع على صنف من الأصناف المختلفة وفقا للسياسة الصنفية، حيث توفرها وزارة الزراعة في مجالس الاتحاد الزراعي بالإرشاد الزراعي وفي الجمعيات الزراعية، ونتابع المزارعين أولا بأول".

