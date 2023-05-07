عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "موسم الخير.. صوامع أسوان جاهزة لاستقبال 191 ألف طن من القمح".

وقال زكريا عبداللطيف مدير عام الشؤون التجارية بمطاحن أسوان، إنه تم الاستعداد جيدا لموسم قمح 2023، وجرى عقد اجتماعات بإدارة الشركة بناءً على قرار رئيسها التنفيذي، من أجل دراسة سلبيات العام الماضي والوقوف على الإيجابيات، حيث تم التنسيق مع مديرية تموين أسوان ومديرية الزراعة والمطاحن بعدة اجتماعات.

وأضاف، أن قطاع أسوان مستعد بشكل كامل لاستقبال العلماء، موضحًا: "بالنسبة إلى المواقع التخزينية الموجودة في قطاع أسوان، فإن صوامع أسوان عبارة عن 3 خلايا تستوعب 6 آلاف طن، وشونة كوم امبو 5 آلاف طن، وصوامع إدفو 30 ألف طن وبنكر إدفو 35 ألف طن، وصوامع الراجحي 30 ألف طن، وأتمنى أن يكون موسم قمح ناجح".