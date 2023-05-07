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الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأولمبية تهنئ اتحاد السلاح بذهبية محمد حمزة في كأس العالم بالمكسيك

محمد حمزة يحقيق الميدالية
محمد حمزة يحقيق الميدالية الذهبية في بطولة العالم للسلاح
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هنأ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبدالمنعم الحسيني بفوز البطل المصري محمد حمزة بالميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم المقامة في المكسيك. 
ونجح محمد حمزة في تحقيق الميدالية الذهبية بعد الفوز في المباراة النهائية لمنافسات سلاح الشيش على بطل هونج كونج بعد أداء مشرف ومميز.
وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة للاعب ومجلس إدارة اتحاد السلاح على النتائج المميزة التي تتحقق في كل البطولات خلال الفترة الحالية واستمرا رفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية في ظل القيادة والرعاية الحكيمة من الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام ودعم غير مسبوق والذي كان له العديد من الأثار الإيجابيه في تحقيق العديد من النتائج والانجازات في الفترة الحالية.

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