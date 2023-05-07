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الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

"الشيوخ" يناقش الأثر التشريعي لإنشاء نقابة التجاريين

المستشار عبدالوهاب
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ
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يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن الطلب المقدم من النائب أكمل مجانى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.

وقال النائب أكمل نجاتى، مقدم الاقتراح، أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الاقتراح يهدف إلى دراسة الأثر التشريعي للوصول إلى إزالة المعوقات التي تعوق عمل نقابة التجاريين، والنهوض بالعمل المهني للتجاريين بمختلف شعبهم، والتى تأثرت بتقادم النصوص التشريعية والتى عفا عليها الزمن. 

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