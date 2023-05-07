الأرصاد: الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية بدرجتين.. فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد انخفاضا بالحرارة من الأمس وأول أمس، متوقع أن يستمر اليوم الأحد، بسبب استمرار التأثر بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، وهذه الكتل منخفضة بدرجات الحرارة بشكل كبير، بالإضافة لوجود أمتداد لمنخفض جوي موجود بطبقات الجو العليا على ارتفاع من 5 كم لـ6 كم من سطح الأرض، يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة التي ستحجب جزء من آشعة الشمس فترة النهار، وبالتالي نشعر بانخفاض درجات الحرارة، وتعتبر درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية لها بمثل هذا الوقت من العام بحوالي درجتين.

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الاحد أنّ، الطقس فترة النهار طقس ربيعي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، والأجواء مائلة للدفئ ومعتدلة تماما على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وأجواء حارة على جنوب الصعيد خلال فترات النهار.

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه خلال فترات الليل ومع غياب آشعة الشمس يحدث انخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة ويكون ملحوظا بشكل كبير خلال ساعات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر، خصوصا مع وجود نشاط للرياح ساعات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر وهو يزيد الشعور بانخفاض درجات الحرارة ويشعرنا بالبرودة فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة، واليوم مع وجود المنخفض الجوي بطبقات الجو العليا.



