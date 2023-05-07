دورة جديدة بمركز اللغات للأغراض المتخصصة بـ"آداب حلوان"

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن مركز اللغات للأغراض المتخصصة من المراكز الرائدة التي تخدم آلاف الطلاب والباحثين والخريجين في تعلم لغات جديدة وإتاحة الفرصة أمام قطاع عريض من فئات المجتمع، في الحصول على التعليم بجودة عالية في مجال تعلم اللغات الأجنبية والترجمة، والمساهمة في إعداد الطلاب وإعدادهم وتزويدهم بالمهارات لمواجهة تحديات سوق العمل.

وأعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان، فتح باب الحجز في دورة “اللغة الانجليزية مستوى ثاني”، ويقدم المركز شهادات معتمدة، كما يقدم العديد من المنح والخصومات للطلاب والعاملين، ودعم الطلاب لإتاحة الفرصة أمامهم للتعلم والاستفادة من برامج ودورات المركز.

من جانبها، أشادت الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب بالدور الحيوي الذي يقوم به مركز اللغات حيث يقدم سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة في مجال اللغات والتي تنمي مهارات الطلاب وتصقل خبراتهم.

بدوره، أكد الدكتور شادى الكردى مدير المركز، أن المركز لديه خطة ورؤية مستقبلية يسير فيها وفق متطلبات جامعة حلوان في التطوير المستمر والوصول لمعايير الجودة العالمية، لافتا إلى أنه على الراغبين في الحجز سرعة التوجه إلى مركز اللغات بصورة البطاقة، وسوف يتم الاعلان عن بدء الدورة فور اكتمال العدد، وتكون الدورة التدريبية بواقع ٢٤ ساعة تدريبية.