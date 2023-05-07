رئيس الصومال يؤكد دعمه لاستقرار السودان

الأحد 07/مايو/2023 - 10:20 ص

أكد رئيس الصومال الدكتور حسن شيخ محمود، أن تصويت بلاده لدى منظمة "إيجاد" والاتحاد الأفريقي ومنظمات الأمم المتحدة، سيدعم استقرار السودان.

جاء ذلك خلال لقائه مبعوث رئيس مجلس السيادة السوداني السفير دفع الله الحاج، وأشار رئيس الصومال - وفق وكالة الأنباء الصومالية اليوم الأحد - إلى العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين، مجددا دعودة الحكومة الفيدرالية، كافة الأشقاء في السودان لوقف الحرب، والعمل على الجلوس على طاولة المفاوضات والتوصل للحل السلمي.

وأعرب الرئيس الصومالي عن أسفه البالغ من استمرار الاشتباكات المسلحة في السودان، مشددا على موقف الحكومة الصومالية فيما يتعلق بالسلام ووحدة المؤسسات الدستورية السودانية.