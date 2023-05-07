ads
الأحد 07 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس الصومال يؤكد دعمه لاستقرار السودان

رئيس الصومال الدكتور
رئيس الصومال الدكتور حسن شيخ محمود
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أكد رئيس الصومال الدكتور حسن شيخ محمود، أن تصويت بلاده لدى منظمة "إيجاد" والاتحاد الأفريقي ومنظمات الأمم المتحدة، سيدعم استقرار السودان.
جاء ذلك خلال لقائه مبعوث رئيس مجلس السيادة السوداني السفير دفع الله الحاج، وأشار رئيس الصومال - وفق وكالة الأنباء الصومالية اليوم الأحد - إلى العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين، مجددا دعودة الحكومة الفيدرالية، كافة الأشقاء في السودان لوقف الحرب، والعمل على الجلوس على طاولة المفاوضات والتوصل للحل السلمي.
وأعرب الرئيس الصومالي عن أسفه البالغ من استمرار الاشتباكات المسلحة في السودان، مشددا على موقف الحكومة الصومالية فيما يتعلق بالسلام ووحدة المؤسسات الدستورية السودانية. 

الصومال الاتحاد الافريقي السودان