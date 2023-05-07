العراق يتسلم الدفعة الأولى من طائرات السوبرموشاك الباكستانية

الأحد 07/مايو/2023 - 10:18 ص

هنأ الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقي اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد، قيادة القوة الجوية بمناسبة مرور الذكرى 92 لتأسيسها، مشيرا إلى أنها ستتسلم اليوم الدفعة الأولى من طائرات السوبرموشاك الباكستانية.

وقال رسول - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - " تمرُّ علينا اليوم الذكرى 92 لتأسيس قيادة القوة الجوية، التي لها جولات على مر التاريخ، حيث شاركت في العديد من المعارك وكان آخرها معارك التحرير ضد عصابات داعش الإرهابية"، مقدمًا التهاني لمنتسبي القوات الجوية من القيادة ومراتب ومنتسبين بذكرى تأسيس قيادة القوة الجوية.

وأضاف "أنه بعد عام 2003 كان هناك دور كبير في إعادة بناء القوة الجوية، وتم إدخال طائرات f16 وT50 الكورية، مؤكدًا وجود تحديث لاستكمال بناء قدرات القوات الجوية، موضحا أن الطيارين العراقيين وقيادة القوة الجوية اشتركوا في عمليات مساعدة الوزارات الأخرى خلال فترة جائحة كورونا، حيث كان لها دور في نقل اللقاحات من الصين، كما قدمت القوات الجوية العراقية الإعانات للجارتين تركيا وسوريا خلال الزلزال".

