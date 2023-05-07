إصابة سائق اثر تصادم سيارتي نقل على الطريق الصحراوى بسوهاج

اصطدمت سيارتي نقل بمقطورة على الطريق الصحراوى الغربي بدائرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج إحداهما تحمل 60 طنا من الصلصة والأخرى محملة ب47 طن حديد تسليح، ونتج عن الحادث سقوط حمولتي السيارتين على الطريق مما أدى إلى توقف الطريق الصحراوى الغربي وتعطل حركة المرور وإصابة قائد السيارة الثانية.

وكان اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتي نقل على الطريق الصحراوى الغربي بمركز البلينا.

وعلي الفور إنتقل اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج وعدد من القيادات الأمنية بمحافظة سوهاج ووحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، ووحدة مرور لرفع أثار الحادث، لموقع الحادث، كما دفع مرفق إسعاف سوهاج بسيارة إسعاف لنقل المصاب.

و بالإنتقال لموقع الحادث تبين إصطدام سيارة نقل بمقطورة محملة ب 6000 كرتونة أكياس صلصة بوزن 60 طن قيادة المدعو «محمود م ع» سن 42 عاما سائق بشركة خاصة، وبين سيارة نقل بمقطورة محملة ب 47 طن حديد قيادة المدعو «أحمد ع أ» سن 56 عاما سائق ويقيم بدائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بالتحري تبين أن سبب الحادث محاولة تخطي قائد السيارة الأولى أحد المنحنيات فاختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لإنقلاب السيارة وحمولتها على جانب الطريق وحال مفاداة قائد السيارة الثانية للحادث اختلت عجلة القيادة بيده أيضا مما أدى لانقلابها وسقوط حمولتها على جانب الطريق.

وقد نتج عن الحادث إصابة قائد السيارة الثانية بإشتباه كسر بالزراع الأيمن وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي لإسعافه، وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقامت وحدة المرور برفع أثار الحادث بمتابعة اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج حتى تمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفها بواسطة معدات وفرق إدارة المرور والحماية المدنية.