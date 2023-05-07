حاول إنقاذها.. غرق شاب وخطيبته سقطا في النيل خلال حضور فرح بالمنصورة

لقى شاب وخطيبته مصرعهما غرقًا بمياه نهر النيل بمدينة المنصورة فى محافظة الدقهلية، وذلك عقب حضورهما حفل زفاف فى مركب نيلى وانزلاق قدم خطيبته ليحاول إنقاذها ويلقيان مصرعهما، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشالهما ونقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أهالي المنصورة بالعثور على جثتين لشخصين غرقا في مياه نهر النيل في ظروف غامضة.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين مصرع شخصين غرقا في مياه نهر النيل بمدينة المنصورة في ظروف غامضة وهم "عبدالله عبدالمنعم حسن ندا"، 21 عاما، مقيم بقرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس، وخطيبته"سهير.ج.م"، 18 عاما.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثامين ونقلهما إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة، للكشف عن ملابسات الواقعة.

وبالفحص تبين أن الشاب وخطيبته يقيمان بقرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس وحضرا إلى مدينة المنصورة لحضور فرح بإحدى المراكب النيلية إلا أن خطيبته انزلقت قدميها وسقطت فى المياه وعندما حاول إنقاذها غرق معها ليلقيان مصرعهما سويًا.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ونقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي.