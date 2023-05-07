"ثقافة الوادي الجديد" تطلق فعالياتها احتفالا بعيد العمال وتحرير سيناء

شهد فرع ثقافة الوادي الجديد عددا من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقعه التابعة، والتي جاءت في سياق الاحتفالات المستمرة للهيئة العامة لقصور الثقافة بعيد العمال وذكرى تحرير سيناء، وفي ضوء تكثيف البرامج الثقافية بالمحافظة التي تم إعلانها عاصمة للثقافة المصرية لعام 2023.

في هذا السياق عقد بيت ثقافة المعصرة، محاضرة بعنوان "سيناء بين الماضي والحاضر"، تحدث خلالها محمد باشا -معلم بمدرسة المعصرة- عن أن سيناء جزء من قلب الوطن حباها الله بالنعم والخيرات والمكانة التاريخية والسياحية والدينية، ولذا كانت مطمعا للأعداء على مدى الزمان، موضحا أن أبناء مصر قدموا تضحيات سوف تظل مخلدة عبر التاريخ مقابل استرداد هذا الجزء العظيم من أرضهم.

كما عقدت مكتبة الطفل والشباب بباريس محاضرة ثقافية بعنوان "تحرير سيناء" وتحدث خلالها محمد جبريل معلم بالتربية والتعليم، عن يوم تحرير سيناء من العدو الإسرائيلي وما يمثله هذا اليوم من شعور بالفخر والاعتزاز، وأن التنمية لأرض الفيروز لها الأولوية القصوى الآن بعد دحر الإرهاب وعودة الأمن والأمان لأرض سيناء.

واحتفالا بعيد العمال نظمت مكتبة شرق بولاق الثقافية محاضرة تحدث خلالها أحمد سعد عن العامل وأنه أساس بناء المجتمعات، حيث تستند الأمة على الأيدي العاملة في التنمية والتطوير ولذا يحتفل العالم فى الأول من مايو بعيد العمال وأنه يوم مخصص لدعم العمال تقديرا لجهودهم.

وأعد بيت ثقافة الراشدة ورشة حكي بعنوان "العمل خطوة" عن قيمة وأهمية دور العمال في المجتمع، وقدمت مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة عرض فنون شعبية لفرقة التلقائيين بالفرافرة، وشهدت مواقع بيت ثقافة الجديدة، ومكتبة الطفل والشباب بتنيدة، وبيت ثقافة المنيرة، فعاليات وعروض فنية وورش ومناقشات ثقافية متنوعة.

جاءت الفعاليات ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ونظمها فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، ضمن فعاليات إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي.

وتشهد محافظة الوادي الجديد تكثيفا للخدمات والفعاليات الثقافية والفنية لهيئة قصور الثقافة، حيث تنظم الهيئة حاليا ورش وتدريبات مشروع ابدأ حلمك لشباب المحافظة، وهو أحد أهم مشروعات قصور الثقافة لاكتشاف وإعداد الممثل الشامل والذي من المقرر تخريج دفعتها خلال الأشهر القليلة المقبلة لتختتم بها فعاليات المرحلة الثانية من المشروع، واختتمت قصور الثقافة قبل أسابيع فعاليات ليالي رمضان التي نظمت بهيبس والخارجة ضمن البرنامج المركزي لوزارة الثقافة بالمحافظات.

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