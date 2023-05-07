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الأحد 07 مايو 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس مسجل خطر لحيازته مواد مخدرة داخل سيارة ميكروباص في الساحل

أرشيفيه
أرشيفيه
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قرر قاضي المعارضات، اليوم، تجديد حبس مسجل خطر بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة كمية من العقاقير المخدرة داخل ميكروباص قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الغربية حال استقلاله سيارة "ميكروباص، ملك شقيقه" بدائرة قسم شرطة الساحل، وعُثر بداخل السيارة المُشار إليها على 51 علبة من عقار فنتانيل المخدر بإجمالى 510 أمبولات – عدد 8 شرائط من عقار تيدول المخدر بإجمالى 80 قرصا – مبلغ مالى – هاتف محمول.

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