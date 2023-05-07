رئيس وزراء الهند يهنئ الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا على تتويجهما

الأحد 07/مايو/2023 - 09:14 ص

هنأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا على تتويجهما.

وقال مودي - حسبما نقلت قناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأحد - "أحر التهاني للملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا بمناسبة تتويجهما.. نحن على يقين بأن العلاقات بين الهند والمملكة المتحدة ستتعزز أكثر خلال السنوات المقبلة"، وذلك في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

يشار إلى أنه كان قد تم تتويج الملك تشارلز الثالث رسميا أمس السبت باعتباره الملك الأربعين للمملكة المتحدة في احتفال تاريخي بلمسات حديثة داخل كنيسة ويستمنستر أبي الشهيرة.