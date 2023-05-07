"صحة دمياط": الكشف بالمجان على 1994 مواطنا بقافلة طبية

نظمت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية شاملة بقرية الركابيه مركز كفر البطيخ ،وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه والسكان و الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحه بدمياط لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وقال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية، ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشدده.

وتم توقيع الكشف الطبى على ١٩٤٩ مواطنا، بالإضافة إلى تحويل ٥٧ حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات، وإنهاء إجراءات استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد ١٥ حاله ، بالإضافة إلى إجراء ٤٤٢ تحليلا معمليا، و ٧٧ أشعة عادية، و ٤٠ موجات صوتية الى جانب صرف الادويه بالمجان للمرضى المترددين على القافله .

كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية، مؤكدا استمرار سلسلة القوافل الطبية بجميع مراكز المحافظة، وذلك لتقديم الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق كما تم عقد فصل لامتحان محو الاميه وذلك بالتعاون مع الهيئه العامه لتعليم الكبار .

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة دمياط ،وذلك بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية وجهاز حماية المستهلك بدمياط حملة مكبرة على المنشآت الطبية ومراكز التجميل وأسفرت تلك الحملات على ضبط أدوية منتهية الصلاحية و كذلك أدوية مجهولة المصدر ومهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها داخل مركز يدار بدون ترخيص و تم الكشف عن عدم وجود تصريح مزاولة المهنة لبعضهم وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

كما تم ضبط عدد من المنشآت الطبية الخاصة التى تدار بدون ترخيص، وكذلك تم تنفيذ غلق لبعض المنشآت الطبية المخالفة لشروط الترخيص و ايضا التى تدار بدون ترخيص والصادر لها قرارات غلق من المحافظة

وشدد وكيل وزارة الصحة على تكثيف تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين .