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الأحد 07 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس خادمة لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بمدينة نصر

أرشيفيه
أرشيفيه
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قرار قاضي المعارضات اليوم الاحد بتجديد حبس خادمة 15يوما لاتهامها  بسرقته مشغولات ذهبية ومتعلقات من داخل شقة تعمل بها بمدينة نصر.
وطلبت النيابة العامة الصحفية الجنائية للمتهمه وسرعة  التحريات التكميلية.
ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على خادمة أجنبية لسرقتها مشغولات ذهبية ومتعلقات من داخل شقة تعمل بها بمدينة نصر.

تعود الواقعة ضبط (سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" - مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) لقيامها بسرقة (مشغولات ذهبية – بعض المتعلقات الشخصية) من داخل مسكن مخدومتها بدائرة قسم شرطة النزهة بأسلوب "المغافلة" وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات.

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