رئيس وزراء اليابان يتوجه إلى كوريا الجنوبية في زيارة تستغرق يومين

الأحد 07/مايو/2023 - 08:49 ص

غادر رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو، اليوم الأحد، طوكيو متجها إلى كوريا الجنوبية في زيارة من المقرر أن تستغرق يومين، وستكون المرة الأولى منذ 12 عاما التي يزور فيها رئيس وزراء ياباني سول لإجراء محادثات قمة ثنائية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه من المقرر أن يلتقي كيشيدا مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول بعد ظهر اليوم، وقد أعرب رئيس الوزراء الياباني - للصحفيين قبل مغادرته إلى سول - عن رغبته في تبادل الآراء الصريحة مع يون على أساس الثقة المتبادلة بين الجانبين، كما أوضح أنه يريد أن يبحث معه مجموعة من القضايا العالمية.

ومن المتوقع أن يتفق الزعيمان على زيادة التعاون الأمني.. وتهدف هذه الخطوة إلى معالجة قضايا مثل برامج تطوير الأسلحة النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

كما أنه من المرجح أن تتضمن أجندة القمة التعاون الأمني ​​الاقتصادي في إنتاج أشباه الموصلات بالإضافة إلى ضوابط التصدير، ذلك إلى جانب تبادل المعلومات حول تنفيذ خطة تهدف إلى تسوية قضية العمل في زمن الحرب.

