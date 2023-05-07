اسعار الذهب اليوم الاحد 7 مايو 2023

الأحد 07/مايو/2023 - 08:39 ص

استقرت اسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 7 مايو 2023، وذلك بعد أن انخفض بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات أمس الاثنين علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 2949 جنيه للبيع و2971 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة نحو 2580 جنيه للبيع و2600 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18- الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2211 جنيه للبيع و2229 جنيه للشراء.

ووصل سعر الجرام من عيار 14 نحو 1720 جنيه للبيع و1733 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 20.64 ألف جنيه للبيع و20.8 ألف جنيه للشراء.

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 91.701 ألف جنيه للبيع و92.411 ألف جنيه للشراء.

واخيرا بلغ سعر كيلو الذهب نحو 2.95 مليون جنيه للبيع و2.971 مليون جنيه للشراء.