اليوم.. طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحرى والعظمى 28 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، عن حالة الطقس اليوم الاحد حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ومائل للدفء علي السواحل الشمالية وحار علي جنوب سيناء و جنوب الصعيد وطقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويشهد الاحد امطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى على فترات متقطعة.

ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى وجنوب سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ، الاحد ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 15 درجة، وعلى السواحل الشمالية 23 والصغري 16 ، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 30 للعظمى والصغرى 20 ،وعلى شمال الصعيد 29 والصغري 17 ، وعلى جنوب الصعيد 33 للعظمى والصغرى 20 درجة .