اليوم.. «التضامن» تفتتح معرض «الطالب المنتج» في جامعة عين شمس بمشاركة الأسر المنتجة

تنظم وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة عين شمس معرض "الطالب المنتج" بمشاركة الأسر المنتجة، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، وبرئاسة عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية، أميرة أحمد يوسف عميد كلية البنات، وذلك فى الفترة من 7 - 10 مايو الجاري بكلية البنات بجامعة عين شمس، من الساعة 9 صباحًا - 4 عصرًا.

يأتي ذلك في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الإجتماعى وجامعة عين شمس، وفي ضوء حرص الجامعة والوزارة على الاهتمام بعملية التنمية الاقتصادية.

يقام المعرض تحت إشراف قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، وتنسيق جيهان رجب أستاذ التسويق بكلية التجارة منسق البروتوكول لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، رنا الهلالى مدير مركز خدمة ذوى الإعاقة بالجامعة منسق البروتوكول لشئون التعليم والطلاب، وهبة عادل وكيل كلية البنات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويتضمن المعرض عددًا من المنتجات اليدوية والابتكارية المصنوعة بأياد الطلاب ( مشغولات يدوية - كروشية - اكسسوارات - شنط - لوحات فنية - مصنوعات من الشمع ) وكذلك بمشاركة الأسر المنتجة بمنتجات بأسعار رمزية ومتوسطة ( أدوات مكتبية - مشغولات يدوية وسيناوية - إكسسورات - أدوات منزلية - مفروشات - ملابس ).