اليوم.. مباراة الأهلي والزمالك لكرة اليد في نهائي السوبر الإفريقي

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد التي يستضيفها النادي الأهلي عن موافقة الجهات الأمنية على حضور الجماهير لمباراة النهائي، اليوم الأحد، على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر القلعة الحمراء في الجزيرة.

وقال الأهلي في بيان رسمي أمس: «وافقت الجهات الأمنية على حضور 1000 مشجع لمباراة نهائي بطولة السوبر الإفريقي لكرة اليد، المقرر إقامتها في السابعة مساء غد الأحد على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة».



وتأهل النادي الأهلي لنهائي البطولة بعد اعتذار فريق الترجي التونسي عن عدم المشاركة، وينتظر الأهلي مواجهة الفائز من مباراة الزمالك وجي إس كي الكونغولي التي تقام مساء اليوم.