«الاستثمار الأوروبي» يرصد 6.6 مليار يورو لدعم مشروعات النقل والطاقة في أوروبا

وافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على تمويل جديد بقيمة 6.6 مليار يورو لدعم مشروعات في مجال النقل المستدام والطاقة النظيفة والابتكار المؤسسي والاستثمار التعليمي في أنحاء أوروبا والعالم.

وخصص البنك 3.8 مليار يورو لصالح دعم مشروعات النقل المستدام و1.2 مليار يورو للطاقة النظيفة و998 مليون يورو للابتكار المؤسسي و625 مليون يورو للتعليم، بحسب ما جاء في بيان للبنك.

وقال فيرنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "إن التمويل الجديد الذي وافق عليه بنك الاستثمار الأوروبي سيدعم الاستثمار لتمكين استخدام النقل المستدام وزيادة استخدام الطاقة المتجددة. لقد واصلنا زيادة الدعم لمصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والابتكار في مجال الطاقة".

وأكد هوير أن اعتماد هذه الاستثمارات للبنك تضمن له مواصلة لعب دور محوري في سياسة الطاقة والمناخ في أوروبا.

ووفقا لبيان بنك الاستثمار الأوروبي، فإن دعم الاستثمار المستدام في مجال النقل والبالغ 3.8 مليار دولار شمل رصد أكثر من ملياري دولار لصالح تحديث شبكة السكك الحديدية التشيكية تتضمن نشر تكنولوجيا نظام إدارة حركة السكك الحديدية الأوروبية، فضلا عن تمويل تحديث شبكة مترو مدريد (أسبانيا) لتحسين الكفاءة التشغيلية والسلامة وتحديث خط سكة حديد بطول 120 كم لربط ألبانيا بشبكة السكك الحديدية الأوروبية وتحديث النقل البري في شمال غرب وشرق رومانيا.

كذلك تضمن تمويل الطاقة المتجددة، بقيمة 1.2 مليار يورو، دعم نشر الطاقة الشمسية على نطاق واسع على أسطح المستودعات ومراكز التوزيع في جميع أنحاء وسط وشرق أوروبا، وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في إسبانيا والبرتغال وألمانيا كجزء من مبادرة "ري باور" للاتحاد الأوروبي.

كما شمل تمويل البنك تخصيص 998 مليون يورو للابتكار المؤسسي، دعم البحث والتطوير لتكنولوجيا بطاريات السيارات الكهربائية وتصنيعها على نطاق واسع، إلى جانب 625 مليون يورو للتعليم تشمل تمويل بناء 11 حرما جامعيا جديدا في النمسا وبناء كلية إدارة أعمال جديدة في أيرلندا.

تجدر الإشارة إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي وافق، في أكتوبر الماضي، على زيادة إقراض الطاقة بمقدار 30 مليار دولار بحلول عام 2027 من خلال دعم مبادرة "ري باور" للاتحاد الأوروبي.