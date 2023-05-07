«متجوزة غيري»| «بنت الجيران» في الشارع بعد 45 يوم زواج.. تفاصيل طرد شاكوش لزوجته «ريم»

أثارت قصة خلاف حسن شاكوش وزوجته، في الفترة الأخيرة جدلًا واسعًا على مواقع «السوشيال ميديا» بعدما قام بطردها مؤخرًا وقامت الأخيرة بعمل محضر ضد زوجها نجم المهرجانات، لتضررها من زوجها وطردها من منزل الزوجية والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا عددًا من الصور الخاصة بحفل زفاف الفنان حسن شاكوش والذي يقام بحضور عدد من الأصدقاء والمقربين، وظهرت زوجة حسن شاكوش، ريم طارق وهي تسجد، فرحا بزواجهما، ولاقت الصورة إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبين ليلة وضحاها ومن السجود لله شكرا لزواجها من نجم المهرجانات حسن شاكوش تغير حال «ريم طارق» للطرد من من «عش الزوجية» والتعدي عليها بالضرب، لتقرر تحرير محضر ضد زوجها، نجم المهرجانات في قسم شرطة أكتوبر، لتضررها من زوجها، حيث أنه بعد مرور 45 يوم زواج فقط تبدل الحال بين ليلة وضحاها ومن سجودها لله شكرًا لزواجها من نجم المهرجانات الشعبية لتحرير محاضر في قسم الشرطة.

محضر ضد حسن شاكوش

أقدمت «ريم طارق» على تحرير محضر ضد زوجها نجم المهرجانات في قسم شرطة أكتوبر، لتضررها من زوجها وطردها من منزل الزوجية والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.

وتلقى مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من مفتش المباحث، يفيد بحضور ريم طارق -28 سنة - ربة منزل ومقيمة داخل كمبوند شهير، إلى القسم لتضررها من زوجها حسن منصور وشهرته «حسن شاكوش» لطردها من منزل الزوجية منذ أيام والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.

وبررت تأخيرها في الإبلاغ بأنها كانت تأمل في الصلح بينهما، إلا أنه أرسل رسالة لها برغبته في إنهاء العلاقة الزوجية، فذهبت على الفور لتحرير محضر له اليوم وطلبت إثبات الحالة.

طرد زوجته

بعدما طرد حسن شاكوش زوجته ريم طارق، قام بتغير القفل «الكالون» الخاص بالسكن وطرد زوجته في وقت متأخر من الليل في الشارع، واستولى على مصوغات ذهبية عبارة عن شبكة الزواج وقائمة المنقولات وملابس زوجته بأكملها، بالإضافة إلى إيصال أمانة بـ500 ألف جنيه موقع من المطرب حسن شاكوش لزوجته ريم طارق وهو عبارة عن مؤخر الصداق الخاص بها.

خلاف حسن شاكوش وزوجته

تبين من التحقيقات أن زوجة نجم المهرجانات، كانت غاضبة بسبب خلافات أسرية وعندما عادت مرة أخرى إلى المنزل اكتشفت تغيير قفل الشقة، والمفتاح لا يعمل، وعندما حاولت الاتصال على حسن شاكوش طردها في الشارع واستولى على المشغولات الذهبية.

متجوزة غيره

التحريات كشفت أن الخلافات الأسرية، بدأت عندما أخفت زوجة المطرب حسن شاكوش زواجها من آخر قبل شاكوش، وأن الزوجة أخفت زواجها من آخر في وقت سابق، حيث اكتشف شاكوش تلك الزيجة بالصدفة، الأمر الذي تطور إلى مشاكل بينهما وطردها من الفيلا الخاصة بشاكوش في منطقة أكتوبر الاستيلاء منها على إيصال أمانة وبعض المشغولات الذهبية خاصتها.

تعليق حسن شاكوش

يذكر أن مطرب المهرجانات حسن شاكوش علق على تحرير زوجته ريم طارق، أمس الجمعة، محضر بقسم شرطة أكتوبر متهمةً إياه بالاستيلاء على قائمة المنقولات الزوجية وإيصال أمانة وطردها من المنزل.

وقال حسن شاكوش، عبر فيسبوك: «مساء الفل عليكم جميعًا يمكن القصة دايمًا ناقصة والبيوت فيها أسرار وإحنا بنخاف على بنات الناس واتربينا على كده وحق الرد بيقول إن دي لسه مراتي ميصحش اتكلم عنها حتى لو حصل إيه يمكن أهل بيتي وفريق عملي وأقرب الناس ليا أتاذوا من الحوار ده، بس بما إنها شاركت جمهوري بشىء جارح بالشكل ده كل اللي اقدر أقوله الحمد الله على نعمة السكوت والعقل وقت المشكلة الحمد الله على كل شيء».

قال والد زوجة حسن شاكوش، إنه سيكشف عن تفاصيل ما حدث خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء المقبل، مضيفًا: أنا مريض وفوجئت بقدوم ابنتي لبيتي منهارة وحكت لي عن طردها من مسكن الزوجية.

تعليق الإعلامية بسمة وهبة

علقت الإعلامية بسمة وهبة، على أزمة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق، وذلك بعد طرد الأول لزوجته من منزلهم، حيث حررت زوجة شاكوش ضده محضرًا بقسم شرطة أكتوبر، واتهمته بالاستيلاء على قائمة المنقولات الزوجية وإيصال أمانة خاص بينهم وقام بطردها من منزل الزوجية.

وقامت «بسمة» بنشر صورة عبر «فيسبوك» تجمعها بمطرب المهرجانات حسن شاكوش وزوجته من حلقتهما معاها في رمضان الماضي، وكتبت: «ما تتمناه أن الصورة دي ارجع تاني وربنا يهدي النفوس حسن طيب وريم طيبة».

حسن شاكوش والراقصة جيسي

ظهر المطرب الشعبي حسن شاكوش في فيديو بجانب الراقصة جيسي، أثناء رقصهم على نغمات أغنية «سالكة»، وذلك احتفالًا بعيد ميلاده بإحدى أماكن السهرة الليلية، ويُعد هذا الظهور الأول له بعدما تم تحرير محضر ضده من زوجته ريم طارق.

ونشرت «جيسي» الفيديو عبر «إنستجرام»، وكتبت:«كل سنة وانت طيب يا حسن»