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الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إنذارات من غارات جوية تغطي ما يقرب من ثلثى أوكرانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصدر مسؤولون أوكرانيون مساء السبت إنذارات من غارات جوية لمناطق تغطي ما يقرب من ثلثي البلاد.

وتمتد الإنذارات من العاصمة كييف ومناطق إلى الغرب منها مرورا بجميع المناطق في الشرق وكذلك جنوبا إلى منطقة خيرسون وشبه جزيرة القرم.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بدويّ انفجارات في حي شوستكي في مدينة سومي شمال شرقي أوكرانيا، هذا إلى جانب انطلاق صفارات الإنذار في مدن أوكرانية من بينها العاصمة كييف.

وقالت المراقبة الجوية الأوكرانية، إن تفعيل الإنذار جاء على خلفية تحليق قاذفات استراتيجية من نوع TU 22وTU 95.

اتهمت أوكرانيا الجيش الروسي بمهاجمة مدينة باخموت المحاصرة بذخائر الفوسفور، ونشرت مقاطع فيديو "مروعة" للهجمات.

وفي لقطات مصورة بطائرة من دون طيار نشرها الجيش الأوكراني، ظهرت سماء مدينة باخموت وكأنها تمطر قذائف الفوسفور الأبيض، الذي تساقط على المدينة.

وأفادت وزارة الدفاع الأوكرانية على موقع "تويتر"، بأن الهجوم بالفوسفور استهدف "مناطق غير مأهولة في باخموت بذخيرة حارقة".

وأضافت قيادة القوات الخاصة في كييف أن القوات الروسية تواصل "تدمير المدينة" الواقعة شرقي أوكرانيا.

ولم يتضح بالضبط متى وقع الهجوم المزعوم، لكن اللقطات التي شاركتها أوكرانيا، التي يبدو أنها التقطتها طائرة استطلاع بدون طيار، أظهرت مبان شاهقة اشتعلت فيها النيران.

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