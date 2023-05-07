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الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

وفاة الفنان العراقي محسن العزاوي

الفنان العراقي محسن
الفنان العراقي محسن العزاوي
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توفي الممثل والمخرج المسرحي العراقي محسن العزاوي عن عمر يناهز 78 عامًا.

وكان «العزاوي» يعاني وضعًا صحيًا صعبًا بعد أن تعرض إلى جلطات دماغية عدة خلال السنوات الأخيرة حيث كان يرقد  في أحد مشافي العاصمة العراقية بغداد، وزاره قبل وفاته في المشفى المدير العام لدائرة السينما والمسرح في العراق أحمد حسن موسى؛ من أجل الاطمئنان على صحته وكذلك توفير الرعاية الصحية المطلوبة له باعتباره أحد رواد المسرح العراقي.

ويُعد «العزاوي» من الجيل الأول الذي أسهم في صناعة وتطوير المسرح العراقي عبر أعمال مسرحية مميزة جدًا، كذلك شارك في العديد من الأعمال الدرامية، وأيضًا السينمائية.

ولد الفنان محسن العزاوي في عام 1939 في مدينة الناصرية محافظة ذي قار وترعرع في أحضان عائلة متوسطة الحال، منذ صغره عرف بنباهته وذكائه. 
بدأ مشواره الفني ليقف مخرجًا لأول عمل كتبه الراحل عزيز عبد الصاحب، (زنزانة رقم 16) عام 1958، لتستمر رحلته مع الإخراج والتمثيل.

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