الدفاع الرومانية: مقاتلة روسية تعترض طائرة بولندية فوق البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الرومانية أن مقاتلة روسية "سو-35" اعترضت طائرة بولندية L410 Turbolet أمس السبت في الأجواء الدولية فوق البحر الأسود.

وقالت الوزارة في بيانها أن مقاتلة روسية "سو-35" اعترضت الطائرة L410 Turbolet التابعة لشرطة الحدود البولندية، التي قامت مع شرطة الحدود الرومانية بدوريات فوق البحر الأسود في الأجواء الدولية حوالي الساعة 13:20 (بالتوقيت المحلي) على بعد حوالي 60 كم شرق المجال الجوي الروماني.

وزعمت وزارة الدفاع أن مناورات المقاتلة الروسية "تسببت في زيادة مستوى الاضطرابات وأدت إلى صعوبات خطيرة في السيطرة على الطائرات البولندية". ونتيجة لذلك، تم تنبيه مقاتلتين من سلاح الجو الروماني ومقاتلتين من سلاح الجو الإسباني، كانتا مناوبتنين مركز العمليات الجوية المشتركة في توريخون، لكن إقلاعها لم يكن ضروريا.

وأشارت إلى أن الطاقم البولندي "تمكن من استعادة السيطرة على الطائرة بعد أن فقد الارتفاع في البداية" وهبط بأمان في حوالي الساعة 13:50 في مطار ميخائيل كوجالنيسينو. ولم يصب أي من أفراد الطاقم البولندي في الحادث.

وأضافت أن "السلطات الرومانية على اتصال مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل والسلطات البولندية لتوضيح ملابسات الحادث".

وتابعت: "السلوك العدواني المزعوم لطائرة عسكرية روسية ضد طائرة غير مسلحة كانت تقوم بمهام الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل لرصد مخاطر الهجرة في حوض البحر الأسود أمر غير مقبول على الإطلاق".