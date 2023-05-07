مصرع عجوز وطفل إثر انهيار منزل بالشرقية

استقبل مستشفى أبو كبير، منذ قليل، جثتي الطفل فارس إبراهيم صلاح ١١ عامًا ومحمد محمد العربي ٨٢ والذين لقيا مصرعهما في انهيار منزل مكون من ثلاث طوابق بقرية المناسترلي التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، فيما وتم استخراج الجثتين والتحفظ عليهما بمشرحة المستشفى، وأنقذ الأهالي صاحب المنزل المنهار ويُدعى إبراهيم صلاح ٤٥ سنة وتم نقله للمستشفى وجاري عمل الإسعافات اللازمة له.

وشهدت قرية المناسترلي التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، مساء السبت، انهيار منزل مكون من ثلاث طوابق.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية ورجال الأمن والدفاع المدني والإسعاف إلى مكان الانهيار.

فيما أكد شهود عيان وجود أب ونجله تحت الأنقاض وخروج الطفل ١٢ عاما وتم نقله إلى مستشفى أبو كبير المركزي.