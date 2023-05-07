مصرع وإصابة 4 إثر حادث تصادم سيارتين على طريق مطروح

لقي شخصان مصرعهما وأُصيب اثنين آخرين بإصابات متنوعة، مساء السبت، إثر حادث تصادم سيارة نقل بسيارة ملاكي على الطريق المستحدث بسيدي عبد الرحمن في نطاق مركز ومدينة العلمين، وتم نقلهم لمستشفى العلمين النموذجي لتلقي العلاج اللازم، والتحفظ على الجثتين بمشرحة ذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

استقبل مستشفى العلمين النموذجي بمحافظة مطروح، جثتين هامدتين باسم علي عبدالله فرغلي 54 سنة، مقيم الجيزة، وجمال عبدالحميد غازي 55 سنة، مقيم البحيرة، كما استقبل مصابين هما رمضان عبدالله فرغلي جمعه 68 سنة، مقيم القاهرة، يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالمخ والبطن وكسر بقاع الجمجمة وكدمة شديدة بالصدر ونزيف من الأنف وجرح قطعي بفروة الرأس، وأحمد توفيق السيد 46 سنة، مقيم الدقهلية، يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف من الأنف واشتباه كسر بالحوض واشتباه كسر بالكتف الأيمن وكدمات وسحجات بالجسم.

تم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.