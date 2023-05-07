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الأحد 07 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

باكستان والصين يبحثان تعزيز التعاون الثنائي وتطوير الممر الاقتصادي

باكستان والصين
باكستان والصين
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أكدت باكستان والصين التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الإستراتيجي القائم بينهما، وتطوير مشروع الممر الاقتصادي المشترك .

جاء ذلك خلال الجولة الرابعة للحوار الإستراتيجي الباكستاني الصيني الذي انعقد أمس السبت في إسلام آباد على مستوى الوفود بقيادة وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري ونظيره الصيني تشين جانج، الذي يزور باكستان حالياً.

وأوضح زرداري في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الصيني عقب الاجتماع ، أن الجانبين بحثا بالتفصيل العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

باكستان الصين تعزيز العلاقات الثنائية تطوير الممر الاقتصادي