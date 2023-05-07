باكستان والصين يبحثان تعزيز التعاون الثنائي وتطوير الممر الاقتصادي

أكدت باكستان والصين التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الإستراتيجي القائم بينهما، وتطوير مشروع الممر الاقتصادي المشترك .

جاء ذلك خلال الجولة الرابعة للحوار الإستراتيجي الباكستاني الصيني الذي انعقد أمس السبت في إسلام آباد على مستوى الوفود بقيادة وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري ونظيره الصيني تشين جانج، الذي يزور باكستان حالياً.

وأوضح زرداري في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الصيني عقب الاجتماع ، أن الجانبين بحثا بالتفصيل العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.