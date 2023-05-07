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الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس الوزراء العراقي: ماضون فى خطط مواجهة التغيرات المناخية

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس السبت، أن بلاده ماضية فى التواصل الاقتصادي إقليمياً في مجال الطاقة وخطط مواجهة التغيرات المناخية وآثارها البيئية والاقتصادية، بما يدعم الاستقرار والنموّ الاقتصادى للشعب العراقى ولجميع الشعوب الشقيقة والصديقة.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض ونائب مدير أمن الدولة اللبناني حسن شقير، لبحث مختلف أوجه التعاون بين العراق ولبنان، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، وسبل تطوير العلاقات الثنائية، على المستويات كافة.

ونقل الوزير اللبناني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - تأكيدات حكومته وحرصها على توثيق التعاون مع العراق، في المجالات التنموية واستمرار الشراكة والتبادل؛ لتعزيز المصالح المشتركة ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

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